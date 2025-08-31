KAAN uçakları Endonezya için üretilecek

Hatırlayanlar olacaktır, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto Türkiye’yi son ziyaretinde TBMM’de bir konuşma yapmıştı. 10 Nisan 2025’te Türk milletine hitabında Subianto, Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendi ülkesi dahil gelişmekte olan ülkelerde bir idol, örnek bir lider ve cesaret timsali olduğunu vurgulayarak “Mustafa Kemal azim, vatanseverlik ve vazgeçmeme örneğidir. Cakarta’ya gelirseniz göreceksiniz ki hem evimde hem de ofisimde Atatürk’ün birer heykeli vardır” sözleri çok alkış almış, ilgi görmüştü. Konuşmasında Türk milletinin, Endonezyalıları çok kalbi duygularla karşıladığını belirterek teşekkür eden başkan, iki ülke halkının bağımsızlık ve saygınlık mücadelesi, dayanışma ve karşılıklı hayranlık duygularını paylaştığını dile getirirken ülkelerimizin yüzyıllardır devam eden dostluğuna da işaret ediyordu.

Endonezya’nın 80. bağımsızlık gününü 17 Ağustos’ta Ankara’da olup kıl payı yakaladığım için şanslıydım. Altı yıl yaşadığımız ülkeye olan özlemimi katıldığım resepsiyonda biraz olsun giderdim. Milli marşlar, dans ve müzik gösterileri ile başlayıp geleneksel yemek ikramıyla devam eden gecede iki ülke arasındaki son güncel gelişmelerden de söz edildi.

Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Endonezya’nın bağımsızlığının 80’inci yıldönümü vesilesiyle Endonezya-Türkiye ilişkilerinin de 75’inci yılında iki ayrı tarihi dönüm noktasının bir arada resmi resepsiyonla kutlandığını belirtti. Bu yılki tema “ortaklık” idi ve o doğrultuda Endonezya müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra yer alan halkoyunları ekiplerimiz de yabancı misyon temsilcileri tarafından ilgiyle izlendi.

Büyükelçi Purnama konuşmasında, Başkan Prabowo’nun da vurguladığı gibi Endonezya ile Türkiye arasındaki ortaklığın, diplomasinin çok ötesinde olduğunun altını çizerek bu ortaklığın zor zamanlarda güven, insanlık ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye 2004’teki tsunami felaketinde Endonezya’ya yardım eli uzatan ilk ülkelerden biriydi ve Açe bölgesinde bir “Türk köyü” inşa edilmişti. Türkiye’nin bu yardımı her fırsatta dile getirilir, minnet duyguları ifade edilir. Benzer şekilde Endonezya 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’nin yanında durarak Hatay’da “Endonezya köyü” inşa etmiş ve önemli miktarda kuduz aşısı bağışlamıştı. Büyükelçi, “Bugün ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü” derken bunların yanında iki ülke cumhurbaşkanı liderliğinde yürütülen “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nin; dışişleri, savunma, sanayi, enerji, sağlık ve eğitim gibi stratejik sektörleri kapsayan alanlardaki işbirliğine atıf yapmaktaydı.

‘120 AYDA TAMAMLANACAK’

Purnama, TürkiyeEndonezya arasında birkaç ay önce imzalanan anlaşmayla 48 milli muharip uçak KAAN’ın Türkiye’de üretilerek 120 ayda tamamlanıp Endonezya’ya ihraç edileceğini, “bunun iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin dönüm noktalarından biri” olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Biz sadece tedarikçi, alıcı veya satıcı değiliz. Sadece iki ülke için değil, iki bölge ve hatta tüm dünya için dayanıklılık, barış ve istikrara bağlı eşit ortaklarız. Amacımız çok net, egemenliğimizi korumak ve aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmak.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno ve diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda Endonezya’nın resmi ulusal yemeği ihtişamlı Nasi Tumpeng kesildi. Koni şeklindeki bu pilav şükran sembolüdür. Cava ve Bali folkloruna göre yaşamı ve doğanın yaratıcısı olan Tanrı’nın yüceliğini, garnitürler ve sebzeler ise doğanın yaşamını ve uyumunu temsil eder.

Ulu önder Atatürk’ün attığı tohumların sadece bizde değil uzak diyarlarda da yeşermeye devam ettiğini görmek umut veriyor. Şükredecek çok şeyimiz var, en başta bizleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız günlere getirenlere şükür ve minnetle...