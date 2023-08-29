İYİ Partili Uğur Poyraz'dan 'yerel seçim' çıkışı: İttifak olmaz, 'adayda ortaklaşma' olur
İYİ Parti Antalya vekili Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları ile ilgili soruya, "Yerel seçimde ittifak olmaz, seçmenin önüne iki isim koyuluyor, artık oy olmaz" yanıtını verdi. Poyraz, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara adayı olması durumunda destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili de konuştu.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, yerel seçimde ittifak tartışmalarıyla ilgili tv100 yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
'ADAYDA ORTAKLAŞMA' VURGUSU
Poyraz "Yerel seçimde ittifak olmaz, seçmenin önüne iki isim koyuluyor, artık o olmaz. Bunun tanımı adayda ortaklaşmadır. Genel Başkanı’mız 1 buçuk yıldır ‘Kazanacak aday’ vurgusu yapıyor. Böylesine kritik bir seçimde ‘Bana göre’, ‘Sana göre’ diye bir kavram olmaz. Saha deneyimlerimizde iki isim öne çıktı, anketlerde çok istikrarlı bir şekilde bu iki isim öne çıkıyor. Kazanabilecek aday tanımında hiçbir tanım yok. Burada bilimsel veriler üzerinden bir adayda ortaklaşmadan bahsediliyor" dedi.
'ALTILI MASA' AÇIKLAMASI
Poyraz, Altılı Masa ile ilgili, "Toplumdaki heyecan ve medyanın ilgisiyle bu masa 28 Şubat’tan sonra tekrarlandı. Bu masanın temel bir kuralı var. Her Genel Başkan masaya oturduğunda, ellerinde ‘Evet’ veya ‘Hayır’ kartı var. Bir Genel Başkan, bir konuya ‘Hayır’ diyorsa ve diğerleri ikna edemiyorsa, o genel başkanın ‘Hayır’ dediği konu masanın gündeminden kalkar" diye konuştu.
MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEYECEK Mİ?
Hacır'ın "Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara’da Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna Poyraz "Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş’ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?" yanıtını verdi.
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