İYİ Partili vekil yalanlamıştı: Dervişoğlu'ndan 'skandal mesaj' hakkında açıklama!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Mesajla ilgili olarak İYİ Partili Hasan Toktaş "İddia ile söylüyorum ki; Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" demişti.

İddiaya söz konusu mesaja ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bir açıklama yaptı.

Dervişoğlu şunları söyledi:

"Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir. Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir. Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum.

İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim. Aziz milletimizin bilgisine sunarım”