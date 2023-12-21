İYİ Partili Vural da İmamoğlu’nu hedef aldı: 'Tavşan tuzağıyla bozkurt avlanmaz'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:16

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:16

CHP’nin iş birliği önerisini reddeden İYİ Parti’nin yerel seçimlere kendi adayları ile gireceğini duyurmasından sonra iki parti arasında sular durulmuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı hedef alarak “İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler” diyerek tartışmayı alevlendirmişti.

İmamoğlu’ndan Akşener’in kendisiyle ilgili sözlerine cevap olarak “Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben o defteri kapattım. Önüme bakıyorum. Süreçte şu an ifade edeceğim başka bir şey yok. Eski dost düşman olmaz. Küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

‘OYUN DEŞİFRE OLDU, SURETİ HAKTAN GÖRÜN’

Partide İmamoğlu’nu son olarak İYİ Parti Siyasi İşleri Başkanı Oktay Vural hedef aldı.

Vural X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Keşke kendi işine baksaydın. Kurumların kararı varken bunu dolanmak için iş çevirmeseydin. Detay dediği ise esas. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayrı olur. Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün…Yok öyle yağma… Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz.”