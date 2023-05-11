İYİ Partili Zorlu: İddiaların bir kısmı kabul edilebilir değildir

Yayınlanma: 11.05.2023 - 01:34

Güncelleme: 11.05.2023 - 01:34

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, son günlerde sosyal medya hesapları üzerinden gündeme getirilen iddialar ve yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Zorlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“14 Mayıs seçimlerine ilerlerken son günlerde sosyal medya aracılığıyla bazı kişi ve mahlas hesaplar üzerinden bir takım iddiaların ortaya atıldığı görülmektedir. Şüphesiz ülkemizde yolsuzluk ve yoksulluğun sebeplerinin her anlamda araştırılması, buna ilişkin belge ve iddiaların yetkili makamlarca titizle irdelenmesi milletimizin bizlerden beklediği somut bir mücadeledir. Ancak bu iddiaların özellikle bir kısmının bel altı bir yönteme taşınarak insan haysiyetini ve onurunu aşağılayıcı bir seviyeye ulaşıyor olması Türk siyaseti açısından kabul edilebilir değildir. Şunu kamuoyumuza açıkça ifade etmek isteriz ki, İYİ Parti olarak gerek siyasi etik anlayışımız gerekse ahlaki normlar bakımından böyle bir anlayış ve yöntemi doğru bulmadığımız gibi temelden reddediyoruz! 14 Mayıs’ta milletimizle birlikte kazanacak ve siyasi iktidar eliyle 21 yılda oluşturulan yozlaşmaya ciddiyet ve adaletle son vereceğiz. Saygılarımızla."