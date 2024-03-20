İyi Parti'nin adaylarından CHP’li başkana 'kumpas' iddiası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı'yı (62), tabanca ile ayağından vurduktan sonra cezaevinde kalan garson Can Başar (35), tahliye oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Başaran, “Aralarında gazetecilerinde bulunduğu bazı kişiler vaatte bulunarak belediye başkanı Ömer Günel’e iftira atmamı istedi. Ben kabul etmedim’ dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:14
İyi Parti'nin adaylarından CHP’li başkana 'kumpas' iddiası
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı'yı tabanca ile ayağından vuran Can Başar, cezaevinden tahliye olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Başar, gazeteciler E.P. ve İ.A isimli şahısların aracılığıyla İYİ Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti’nin Kuşadası Belediye Başkan adayı Behçet Alp’in kendisine CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı ve adayı Ömer Günel’e iftira atması için teklifte bulunduğunu iddia etti.

"SALDIRI BİREYSEL"

Başar Facebook üzerinden yayınladığı videoda, “Özer Kayalı durumu tamamıyla bireysel bir durumdur. Bu durumu kirli siyasetine alet etmek isteyen insanlar E.P ve İ. A tarafından bana ulaşan Behçet Alp ve Özer Kayalı’dır. 10 Şubat tarihinde Ergün Poyraz evine beni davet ederek bu durumu Ömer Günel’e iftira atmam konusunda birçok vaatlerde bulunmuştur” dedi. Başar ve Akbulut’un teklifinin arkasından Özer Kayalı ve Behçet Alp’in olduğunu açıkladı. Başar, “Bu vaatlerin kendisi tarafından mı yoksa başkaları tarafından mı olduğunu öğrenmek için ilk başta tamam dedim. Akabinde, İ.A’nin ofisinde buluşmak üzere haberleştik. Ogün Özer Kayalı gelemeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİN YERİ VERİRİZ"

Başar, “Bu durumun sonucunda Özer Kayalı şikâyetini geri alacağını, Behçet Alp’in de başkan seçildikten sonra sahil şeridinde istediğim mekanı bana devredeceğim konusunda bana vaatleri bulundu” dedi.


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