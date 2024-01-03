İYİ Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı için 'Türkoğlu'nun adı geçiyor

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Kararın ardından parti, istifalarla gündemden düşmezken, aynı zamanda özellikle büyükşehirlede göstereceği adaylar da merak konusu oldu.

Partinin yerel seçimlere yönelik belediye başkan adayları da netleşmeye başladı. Bu kapsamda İYİ Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayının, halihazırda Bursa milletvekili olarak Meclis’te görev alan Yüksel Selçuk Türkoğlu olduğu öğrenildi.

Türkoğlu’nun, şimdiden yerel seçim çalışmalarına başladığı, bir süredir Bursa’da görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Türkoğlu adının İYİ Parti Bursa İl Örgütü ile genel merkezin ortak kararı olduğuna işaret edilirken Türkoğlu’nun da adaylık isteğinin olduğuna dikkat çekiliyor. Türkoğlu’nun adaylığını 5 Ocak’ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.



İSTİFA EDİP AKP’YE GEÇTİLER



İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve bir dönem grup başkanvekili olarak da görev yapan Alper Aydemir ile İYİ Parti’den istifa eden 11 kişi, AKP’ye katıldı.

AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, il başkanlığında düzenlenen programda Alper Aydemir, Turgay Özel, Hanefi Özmen, İbrahim Berkan Yetkin, Yusuf Aydemir, İshak Kolcu, Burcu Özel, Melek Kablan, Görkem Kablan, İsmail Ceran, Murat Fırat Ceran ve Erkan Ayyıldız’a rozetlerini taktı.

