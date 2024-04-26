İYİ Parti’nin yarınki olağanüstü kongresi öncesi sular durulmuyor, taban ise tepkili: Kurultaya izleyici alınmayacak

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Kararın Genel Başkan Meral Akşener ve Akşener’e yakın kurmaylar tarafından alındığı iddia edildi. Katılımcı davetleri konusunda mutabakata varıldığını belirten Olgun’a ilk yalanlama Tolga Akalın’ı temsilen toplantıya katıldığı belirtilen Rıdvan Uz’dan geldi. Uz, yaptığı açıklamayla “Sayın Hakan Şeref Olgun tarafından yapılan açıklama maalesef gerçekleri yansıtmadığı gibi şahsımı ve diğer temsilcileri zan altında bırakacak niteliktedir” dedi.

"ALINAN KARAR YOK"

Söz konusu toplantıya genel başkanlık için “güçlü aday” olarak konuşulan Koray Aydın adına katılan Yetkin Öztürk de kararın kendilerine tebliğ edildiği iddiasını doğruladı. Öztürk, “Bu konuda varılan bir mutabakat, alınan bir karar yoktur. Kaldı ki, alınan karar yalnızca belirlenen alanlar ile sınırlı olup harici tüm alanlarda partililerimiz ile mutlaka kucaklaşılacaktır” dedi. İYİ Parti’de iki genel başkan adayının temsilcileri peş peşe yalanlamalar yaparken Müsavat Dervişoğlu’nun temsilcisi olduğu belirtilen Buğra Kavuncu’nun sessizliğini koruması dikkat çekti.

Rıdvan Uz’un, delege listesinde “organize usulsüzlükler yapıldığı” gerekçesiyle Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz reddedildi. Karara iddialarının “soyut mahiyette kalması” gerekçe gösterildi.