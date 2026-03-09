İzBB Meclisi’nde ‘devir’ gerilimi… AKP ve CHP arasında ‘söz hakkı’ tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi Meclis Birinci Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleştirildi.

Mecliste gündem maddelerine geçmeden önce ise bugüne kadar İzBB bünyesine hizmet veren ve geçtiğimiz ay Vakıflar bölge Müdürlüğü’nün tescil kaydını üzerine aldığı Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve Gasilhane binaları konusu gündeme geldi.

Taşınmazların devrine ilişkin mecliste yapılan konuşmalar sırasında CHP ve AKP’li meclis üyeleri arasında ‘söz verme’ gerginliği yaşandı.

YILDIR: SON DERECE AĞIR BİR İDARİ İŞLEMDİR

Yıldır, binalara ilişkin şunları söyledi:

“Üç yapımıza vakıflar tarafından el konulma girişimi var. Tapudaki kayıtlar değiştirildi. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kamu taşınmazlarından bahsediyorum. Belediyemizin mülkiyetinde buluna taşınmazların mülkiyetinin idaremiz iradesi dışında değiştirilmesi mülkiyet hakkıyla idarenin tasarruf yetkisini doğrudan etkileyen son derece ağır bir idari işlemdir. Tapu iptali ve tescil davalarında bazı hukuki dayanaklarımız var. Birincisi Egemenlik Evi… Binanın vakıf kültür varlığı değeri bulunmamaktadır. Ayrıca bina inşa edildiği andan itibaren belediyemize aittir, vakıf yoluyla meydana gelmiş bir taşınmaz değildir. Gasilhane ve morg… Taşınmaz kaydında yer alan bir metre genişliği ve 26 uzunluğundaki ışık hakkı şeklindeki şerh, vakıf kültür varlığı olabilecek nitelikte değildir diye düşünüyoruz. Meslek Fabrikası’nın ise Vakıf Kültür Varlığı niteliği yoktur. Ayrıca taşınmaza ilişkin taviz bedeli de ödenmiştir.”

Yıldır’ın konuşması sonrasında her meclis grubundan konuya ilişkin olarak bir kişiye söz hakkı verilmesine karar verildi.

ÖZKAN: KANUN TEKLİFİNE ŞERH KONULMUŞTUR

CHP grubu adına konuşan CHP Grup sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, kamu ve tüzel kişilik mülkiyetindeki mülklerin vakıfların mülkiyetine geçmesinin önünü açan Aralık 2025 tarihli kanuna dikkat çeken Yurdakul, kanun teklifinin TBMM komisyonlarında görüşüldüğü sürede düşülen şerhlere dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Özellikle belediyelerin taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisini ve taşınmazlardan elde edecekleri ya da elde edecekleri gelirleri ortadan kaldırarak ciddi bir kaynak kaybına yol açacaktır. Yerel yönetimlerin mali özerkliğini zayıflatan, yerinden yönetim ilkesine ve kamu kaynaklarının yerel hizmetler için kullanılmasına aykırıdır. Belediyelerin gelir kaynaklarını azaltmakta ve kamu hizmeti yürütme yetkilerini azaltarak idarenin bütünlüğü ilkesine zarar vermektedir diye şerhler konulmuştur bu kanun teklifine. TBMM’de bu tartışmalar olurken, bir yandan da bizim İzmir’de bazı taşınmazlarımız belediye mülkiyetinden çıkarıldı. Gasilhane ve morg 1954 yılında bu yana belediye mülkiyetinde ve vakıflarca yapıldığına dair dosyada, vakıfların hak sahibi olacağını göstererek herhangi bir delil veya bulgu yok. Geçenlerde belediyemiz tarafından yayımlandı arsanın da belediye arsası olduğu ve üzerine yapının da ihaleyle yapıldığı ortaya kondu. Ancak burada da tahliye edilmektedir. Meslek Fabrikası… Binaların üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, İsmet Paşa'nın ve icra vekilleri heyetinin imzalarının olduğu bir satın alma belgesi de asıldı. 1926'da satın alındığı da yayınlandı. Oradan binlerce insan iş sahibi oldu. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü tahliyeye zorluyor. Belediyemiz 4 dava açıyor. Belediye tahliye tedbiri istiyor, mahkeme veriyor. Vakıflar yine itiraz ediyor.”

“VGM, KENDİ MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN PEŞİNE DÜŞMEMİŞ”

VGM’ye ilişkin Sayıştay denetim bulgularına dikkat çeken Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayıstay denetimlerinde Vakıflar ile ilgili, bazı taşınmazların kira bedellerinin tahsil edilmemesi, kira süresi biten taşınmazların ihale yapılmaksızın aynı kişilere verilmesi ve idare taşınmazlarının ecrimisil karşılığı kullandırılmasına ilişkin bulgular var. İZBB’nin mülkiyetindeki taşınmazları alan ve tahliyeye zorlayan VGM, kendi mülkiyetindeki taşınmazların peşine düşmemiş, kiralarını tahsil etmemiş, işgal edilmesine göz yummuş. Ama İZBB’nin kamu hizmeti sürdürdüğü malını ısrarla tahliye etmeye çalışıyor. Yazık!”

YILDIZ: VAKIFLAR İZMİR’İN MALLARINA SAHİP ÇIKMIŞTIR

Yağmur Yurdakul Özkan’ın konuşması sonrasında AKP Grup Başkanvekili Hakan Yıldız söz aldı.

Yıldız “2008’de yürürlükte olan bir kanun var diyor ki tüzel kişiliklere ait tescilli eserleri tarayın, bir vakıf senedi ilişkisi bulursanız hiçbir sürecin önemi olmadan vakıf adına tescil yapın. Bugün İzmir belediyelerinin, Büyükşehir de dahil olmak üzere, tam 52 tane taşınmazı vakıflara ait. Birçok ilçe belediyemiz kullanıyor, 6 tanesini de Büyükşehir belediyemiz kullanıyor. Yani sizin kullandığınız tabirle çökme, İzmir’in mallarını ele geçirme gibi anlayışımız olsaydı o 52 mal üzerinde de böyle bir irade ortaya koyardık. Ne vakıflar İzmir’in mallarına çökmüştür, ne İzmir’in mallarını bir yerlere peşkeş çekmeye çalışmıştır, sizin geçen dönem yaptığınız gibi. Vakıflar İzmir’in mallarına sahip çıkmıştır” dedi.

MECLİS ÜYELERİ ARASINDA TARTIŞMA

Yıldız’ın konuşmasının ardından ise meclis üyeleri arasında ‘söz hakkı’ gerilimi yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç’ın Yıldız’ın sözlerine tepki göstermesi üzerine, AKP’li Meclis Üyesi Fırat Eroğlu da söze atıldı. İnanç’ın Eroğlu’na tepki göstermesi üzerine Eroğlu ise “Niye bağırılıyor burada, çocuk muyuz biz? Dönüp dönüp bağırıp duruyorsun, hayırdır” dedi.

Erdoğlu’nun bağırarak konuşması üzerine CHP sıralarından tepki sesleri yükselirken meclis üyeleri arasındaki tartışma büyüdü. Tartışma üzerine Meclis Başkan Vekili Yıldır, meclise 5 dakika ara verdi ancak tartışma karar sonrasında da devam etti.

AKP Grup Başkanvekili Yıldız ile CHP’li Meclis Üyesi Celal Yıldız, karşılıklı tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.