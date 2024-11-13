İZBB Meclisi'nde bir ‘Latif Aydemir’ gerginliği daha: ‘Sıkıyorsa çıkarın!’

Yayınlanma: 13.11.2024 - 18:31

Güncelleme: 13.11.2024 - 18:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısında kadın cinayetlerine yönelik “Öldüren kadar ölenler de suçludur” söyleriyle gündem olan Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı 2. Meclis toplantısına katılmak için meclis salonuna gelmesi tansiyonu yükseltti.

"SIKIYORSA ÇIKARIN"

AKP’den istifa eden ve kariyerine bağımsız Meclis Üyesi olarak devam Aydemir’in beraberindeki heyet salona alınmayınca tansiyon yükseldi.

Aydemir güvenlik görevlerine tepki gösterirken, “Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin binası, burası herkese açık olmalı. Arkadaşlar Cemil Başkan’ın çayını içmeye geldiler. Sıkıyorsa çıkarın” ifadelerini kullandı.

Aydemir’in İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç sakinleştirdi.