Latif Aydemir AKP'den istifa etti

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:59

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:59

AKP'li meclis üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleriyle ilgili söylediği sözler infial yaratmıştı. Aydemir, kadın cinayetleri ile ilgili ifadelerinin çarpıtıldığını savunarak, "kadınların toplumsal hayatta olması için mücadele ettim" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin "Kabul edilebilir değil" diyerek Latif Aydemir'in, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

İSTİFA ETTİ

Latif Aydemir, İzmir Büyükşehir Meclisi'nde 14 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği konuşmasının çarpıtılarak kamuoyunda yanlış bir algı yaratıldığı gerekçesiyle, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydemir, sözlerinin basına yanlış yansıtıldığını ve bu yanlış aktarımın partisi ve şahsı üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ifade ederek, konuşmasında kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına, şiddete sebebiyet veren zihniyetin sorgulanması gerektiğini vurguladığını belirterek 6284 sayılı yasanın uygulanmasında yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek istediğini, ancak ifadelerinin amacından saptırıldığını söyleyerek AKP'den istifa ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanmıştı. Aydemir, skandal ifadelerinin ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

