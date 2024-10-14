AKP'den jet karar: Latif Aydemir ihraç talebiyle disipline sevk edildi
AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, kadın cinayetlerine yönelik skandal ifadeleri sonrası kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanmıştı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Dağ, şunları paylaştı:
"Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur.
Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez.
Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız.
Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir.
Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez."
Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 14, 2024
Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez.…
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