İzmir büyükşehir adayı Tugay yurttaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi:Uçuk projemiz yok

Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2024 - 04:00

Cumhuriyet, Tugay’a gün boyu eşlik etti. İzmir için ‘Uçuk kaçık projeler yapmayacağım’ diyen büyükşehir adayı tugay sorularımızı yanıtladı.

Yurttaş sokaktaki Cemil Tugay’ı nasıl karşılıyor, nasıl tanıyor?

Sokaktaki tanımayan vatandaş tanıdıkça daha güven duydu ve yakın hissetti. Desteklemeye başladı. Daha önce tanınırlığımız azdı, her geçen gün artıyor. 1 Nisan’da koltuğa oturup hizmet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Sokakta en çok duyduğunuz şikâyet nedir?

Sorunların başında otopark, trafik ve temizlik geliyor. Sorunları yerinde tespit edeceğim. İlçe belediyelerinin yapacağı işlere de el atıp beraber tamamlayacağız. Yetkinin kimde olup olmadığına bakmam, bir sorun varsa çözüm için talimat veririm. Siyasetçi ile toplumun ilişkisinde bir sıkıntı var. Bir taraf yalan söylüyor, göz boyuyor. Göz boyamak değil samimi olarak hizmet etmek istiyorum. Ayrıştıran bakış açısı bizim en büyük düşmanımız. Onu değiştirebilirsek bu ülke daha güzel yerlere gelir.

Büyükşehirin var olan projelerini devam ettirecek misiniz?

Büyükşehir belediyesinin hazır projeleri ve geliştirilmesi gereken projeleri var. Ben, biraz daha üst ölçekli, geniş kapsamlı katılımcı sürecinde dahi olacağı yönetim anlayışına sahip olacağım. İzmir’in çehresini değiştirmek, insanlarımız şikâyet ettiği konuları çözmek ilk hedef. Bütçemiz ve ekibimiz zaten var. Uçuk kaçık projelere girişmeyeceğiz. Bütçeyi çok zorlayacak ve gerçekten ihtiyaç olmayacak projeleri yapmayacağız.