İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’dan 'CHP'den istifa edeceği' iddialarına açıklama

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi’nde 2 Temmuz günü başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgede incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada gündeme getirilen partisinden istifa edeceği iddialarına yanıt veren Tugay, şunları söyledi:

“Bu iddiaları dile getirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Tanımadığım, hiçbir ilişkim olmayan, bizim yaptığımız hiçbir şeyden de haberi olmayan insanların boş boş iddiaları bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ben yürekten inanarak dahil oldum ve hani böyle bir çıkar hesabıyla falan gelmedim. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini savunmak için ahlakımızla, edebimizle, özveriyle çalışıyoruz ve siyaset yapıyoruz.”

“PARTİNİN TÜM KADEMELERİNDE GÖREV YAPTIM''

Cemil Tugay, parti içindeki geçmişine ve partili kimliğine de vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne tepeden gelip konmadım. Halk Partisi’nin en alt kademelerinden başlayarak hemen hemen tüm kademelerinde görev yaparak bugünlere kadar geldik. Halktan gördüğüm destek bana şunu gösteriyor: Biz doğru olduğumuz zaman, biz halkın hakkını savunduğumuz zaman, biz Cumhuriyet değerlerini savunduğumuz zaman, her türlü gerici ve kötü anlayışla mücadele ettiğimiz zaman millet arkamızda.

“BEN BURADAYIM, HALK YANIMDA''

Cumhuriyet Halk Partililikten kim ne anlıyor bilmiyorum ama ben halktan kopmamış değerlerini sonuna kadar savunan, ülkesi için gece gündüz çalışan insanların partisi olarak görüyorum. Ben buradayım. Yaptığımızın anlamının farkındayım. Arkamızdaki halk kitlesinin de farkındayım. Bazı insanların bilemediğim şekillerde bazı insanlarla özel ilişkileri, yakınlıkları olabilir. Buradan kaynaklı bazı düşmanlıklar geliştirebilirler. Buradan kaynaklı iftira ve karalama çabası içerisinde olabilirler. Ama onların sözleriyle ve varlıklarıyla ben siyaset yapmadım. Bundan sonra da onların sözleri ve varlıkları bizi biryerden alıp başka bir yere koymaz. Hadlerini bilmelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Hadsizce sözler etmeye devam ettikçe hem cevaplarını alacaklardır hem de sadece bu cevabı benim gibi insanlardan değil, halktan da almaya başlayacaklardır."

“DOĞRU NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ''

Açıklamasının sonunda toplumsal sorunlara dikkat çeken Tugay, “Söyleyeceğim şey; bugün burada yangınla mücadele ediyoruz. İnsanlarımız yoksullukla, işsizlikle, adaletsizlikle mücadele ediyor. Doğru neredeyse biz oradayız. Hizmet için, iyilik için, insanlık için, adalet için nerede ne yapmamız gerekiyorsa biz oradayız. Bizim yanımızda durmak isteyen herkes de kolaylıkla burada durabilir. Kişisel hesapları olanların bir yere kadar yolu var” dedi.