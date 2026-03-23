İzmir Büyükşehir Belediyesi kamulaştırdı, Vakıflar el koydu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski gasilhane olarak bilinen yapılara el koyma girişiminde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konak’taki tarihi Namazgâh Hamamı için harekete geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırıp, restore ederek hizmete aldığı tarihi Namazgah Hamamı’nın tapusunu da üzerine geçirdi.

8 YIL ÖNCE 1,2 MİLYON LİRAYA YENİLENDİ

Özel mülkiyete ait bina 2009’da kamulaştırıldı. Tüm maliklere ait hisselerin tamamı 2013 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16’ncı yüzyıla tarihlenen yapıyı 2018 yılında 1,2 milyon lira kaynak ayırarak restore etti. Harap haldeki yapı kente kazandırıldı. Agora Kazı Alanı yanındaki bin 63 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın orijinal hali korundu.

Yapı, 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihaleyi kazanan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na 3 yıllığına teslim edildi. Kira sözleşmesi 2025 yılının aralık ayında sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, yeniden ihaleye çıkma aşamasındayken bu kararla karşılaştı.

Binanın 16 Mart 2026’da Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı adına tescil edildiği öğrenildi.