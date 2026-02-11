İzmir Büyükşehir Meclisi’nde 'Akın Gürlek' tartışması: Meclis 'tatil' edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi’nde, AKP Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman’ın yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sözleri tartışmaya yol açtı. CHP ve AKP sıraları arasında yaşanan sözlü atışma nedeniyle gerginlik yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi, Meclis Başkanı Cemil Tugay’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Meclisin gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AKP Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi tebrik etti.

Konuşmasında Akın Gürlek’e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duman, “Akın Gürlek’i tebrik ediyorum. Kendisi İstanbul’da yolsuzluk ve hırsızlığa karşı büyük mücadele verdi” ifadelerini kullandı.

Duman’ın bu sözleri üzerine CHP’li Meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP ve AKP sıraları arasında karşılıklı sözlü atışmalar yaşanırken, gerginlik arttı.

Yaşanan tartışmaların ardından Meclis Başkanı Cemil Tugay, oturuma ara verdiğini ve Meclis'i tatil ettiğini açıkladı.