İzmir, Can Atalay için sokakta: 'Adalet istiyoruz ve kazanacağız'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 20:26

Güncelleme: 14.05.2024 - 20:28

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) aday olarak 14 Mayıs seçimlerinde Hatay milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay’ın vekil seçilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Serbest bırakılmayan ve vekilliği düşürülen Atalay için TİP İzmir İl Örgütü’nün çağrısıyla siyasi partiler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca “Yargı darbesine son! Can Atalay’a özgürlük” pankartıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

“CAN ATALAY İÇİN ADALET İSTİYORUZ”

Sık sık, “Hatay halkı vekilini istiyor”, “Gezi’de düşene dövüşene bin selam”, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek“, “Şeriata faşizme karanlığa geçit yok” sloganları atan grup adına basın açıklamasını okuyan TİP İl Örgütü yöneticisi Sena Yazıbağlı Selanik, “Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, Hatay'ın seçilmiş milletvekili olmasına rağmen tam bir yıldır hukuksuzca cezaevinde tutulan Can Atalay için adalet istiyoruz. 10 yıl önce Soma'da katledilen madenciler için, onların avukatı Can Atalay için adalet istiyoruz. Depremde katledilen, evsiz yurtsuz kalanlar için adalet istiyoruz. 1 Mayıs meydanı Taksim'in işçilere kapatılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle tutuklanan dostlarımız için adalet istiyoruz” dedi.

“ÖZGÜRLÜKLERİMİZ PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR”

“İktidara meydan okuduğu için cezaevlerinde tutulan siyasetçiler, Gezi tutsakları, Gezi aileleri, tutuklu gazeteciler, avukatlar için adalet istiyoruz” diye devam eden Selanik şu ifadeleri kullandı:

“Tam 1000 haftadır kayıp ve katledilen yakınları için mücadele eden Cumartesi Anneleri için adalet istiyoruz. Sürekli kemer sıkması istenen, her geçen gün daha da yoksullaşan emekçiler, emekliler için adalet istiyoruz. Katledilen kadınlar, geleceksiz bırakılan, tarikatların insafına terk edilen gençler için adalet istiyoruz. Özgürlüklerimiz ve haklarımız pazarlık konusu değil! Hayatımız pazarlık konusu değil! Bir yandan vekillerimizi, siyasetçileri, emekçileri, Taksim'i savunanları tutsak edip diğer yandan halkı yoksullaştıranlarla uzlaşmayacağız.”

“AYNI GEMİDE DEĞİLİZ”

Açıklanan tasarruf planına tepki de gösteren il yöneticisi, “Hayatı bize zindan edenlerle aynı gemide değiliz! Temel haklarımızdan, adaletten, çocuklarımızın ekmek parasından, eğitiminden tasarruf etmeyeceğiz. Ülkeyi koca bir cezaevine çevirenlere hep birlikte meydan okumak için bir kez daha bir aradayız. Mesele, yalnız bir kişinin, bir grubun, bir topluluğun, bir partinin, bir partiye oy verenlerin meselesi değil. Adalete susamış, hakları elinden alınmış, özgürlüklerine kastedilmiş kim varsa yanındayız. Adalet ve özgürlük isteyenler için bir oluruz, beraber oluruz ve kimseyi yalnız bırakmayız. Gezi'de nasıl bir olduysak, öyle birleşir mücadele ederiz” diye konuştu.

“HAK KAZANACAK ADALET KAZANACAK”

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak devam eden Selanik, “Seçilmiş bir milletvekili bir yıldır tutsak ediliyor. Bu bir yılda, yoksulluğumuz arttı; ekmeğimiz, eğitimimiz, sağlığımız, özgürlüğümüz azaldı. Halk, iktidara yanıtını yerel seçimlerde verdi. Bu iktidar artık bir azınlık iktidarıdır. Bir azınlığın halkın haklarını gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Adalet istiyoruz ve kazanacağız. Bir bir kazanacağız. Can Atalay başta olmak üzere Gezi tutsaklarını, cezaevlerindeki siyasetçileri, devrimcileri çıkaracağız. Soma, Ermenek, Aladağ, Çorlu için adaleti sağlayacağız. Emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar için yan yana duracağız. Halk kazanacak, adalet kazanacak!” ifadelerini kullandı.