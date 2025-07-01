İzmir'de CHP operasyonuna tepki yağıyor... CHP'li Günaydın: 'Operasyon açık, zamanlama manidar'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan ve arkadaşlarının tutukluluğunun 100. gününde düzenlenen 'Demokrasi ve Adaletin 100. Kara Günü’nde 100 karası' etkinlik gününde İzmir operasyonu... İl başkanımız, eski Büyükşehir Başkanımız ve çok sayıda kişi gözaltında. Operasyon açık, zamanlama manidar"

Ekrem Başkan ve arkadaşlarının tutukluluğunun 100 üncü gününde düzenlenen “Demokrasi ve Adaletin 100 üncü Kara Günü’nde 100 KARASI” etkinlik gününde İzmir operasyonu..

İl başkanımız, eski Büyükşehir başkanımız ve çok sayıda kişi gözaltında.

Operasyon açık, zamanlama manidar.. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 1, 2025 NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.