İzmir'de NATO protestosu: ‘Zirve, yeni savaş cepheleri yaratmaya hazırlanıyor’

İzmir NATO'ya Hayır Koordinasyonu'nun çağrısıyla yurttaşlar, Şirinyer İZBAN önünde buluşarak NATO yerleşkesine doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, KESK başta olmak üzere birçok siyasi parti ve sendikanın olduğu eylemde NATO yerleşkesi önünde basın açıklaması yapıldı. Ankara'da başlayan NATO Zirvesi protesto edildi.

“ZİRVE, YENİ SAVAŞ CEPHELERİ YARATMAYA HAZIRLANIYOR”

Açıklamada, "Emperyalizmin kanlı aygıtı NATO'nun zirvesi Ankara'da başladı. İktidar, zirvenin güvenliğini bahane ederek ülkeyi açık hava hapishanesine çevirdi. 'NATO 3.0' olarak pazarlanan zirve, yeni savaş cepheleri yaratmaya hazırlanıyor" denildi.

“İSTENMİYORSUNUZ”

NATO'nun emekçiler açısından "yıkım, savaş ve ölüm" anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, "NATO, emekçilerin iktidarını isteyenlerin baş düşmanıdır. Emperyalizmin kurşun askeri olmak için milyarlar harcayan AKP'ye, emperyalizme ve işbirlikçilerine yanıtımız nettir: İstenmiyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, NATO yerleşkelerinin kapatılması, Türkiye'nin NATO'dan çıkması, NATO'nun dağıtılması, silahlanmaya ayrılan bütçelerin son bulması ve başta İstanbul ile Ankara olmak üzere gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

FOTOĞRAF: BERKCAN ZENGİN