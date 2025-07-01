İzmir'deki operasyona CHP'den '100. gün' hatırlatmalı tepki: 'Demokrasiye atılmış yeni bir darbe!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında, "Saray" talimatıyla başlatılan 9 Mart operasyonlarının 100. gününe atıf yapan Zeybek, "19 Mart’ta başlatılan siyasi darbenin 100. gününde, bu sabah İzmir’de gerçekleştirilen gözaltılar, demokrasiye ve hukuk devletine atılmış yeni bir darbedir" dedi.

Zeybek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yine Sabah baskını, Yine şafak baskını. Bu şekilde kriminalize etmek, ne adalettir ne de hukuk tam anlamıyla acizliktir. Çaresizliğin, tükenmişliğin ve çöküşün itirafıdır. 19 Mart’ta başlatılan siyasi darbenin 100. gününde, bu sabah İzmir’de gerçekleştirilen gözaltılar, demokrasiye ve hukuk devletine atılmış yeni bir darbedir. Sindiremeyeceksiniz. Önünde sonunda adalet hakim olacak. Sandık geldiğinde milletimiz gereken cevabı verecek."



