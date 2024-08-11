İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı’nda tutuklu mühendisin oğlu konuştu:

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:18

Güncelleme: 11.08.2024 - 04:20

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanı’nın B bloku yıkılmış, yıkım sonucu 11 yurttaş yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Binanın müteahhidi Şerafettin Ağar ve fenni mesul inşaat mühendisi Orhan Ayber, 13 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Binanın müteahhidi Ağar ve fenni mesul Ayber, binanın depremden değil kolon kesildiği için yıkıldığını iddia etti.

Cumhuriyet’e konuşan Orhan Ayber’in oğlu Murat Ayber, babasının ilerleyen yaşı ve sağlık durumları nedeniyle cezaevinde zorluklar yaşadığını ifade etti. Yağcıoğlu Apartmanı’nın B blokunun 1995’te teslim edildiğini, 1997’den itibaren defalarca tadilat gördüğünü ve zemin katının işyerine dönüştürüldüğünü ifade eden Ayber, “Aynı müteahhit tarafından aynı malzeme ile eşzamanlı inşa edilen ikiz bloktan tadilat yapılmamış olan yıkılmamıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve bunun fizik bilimine uygun olarak araştırılması yönündeki istem mahkeme heyetince kabul edilmemiş, ret kararı Yargıtay tarafından da onanmıştır” dedi.

Ayber sözlerine şöyle devam etti: “Bilirkişi heyeti yıkılan apartmanda mülk sahibi tarafından yapılan tadilatlar hakkında sessiz kalmayı tercih ederek suçu müteahhit ile fenni mesul inşaat mühendisine attı. Yapı sahibi aklanmıştır.”