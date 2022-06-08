İzmir depremzedelerinin cumhurbaşkanıyla görüşmeleri ‘Bir sorun çıkmasın’ diye önleniyor iddiası
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, 9 Haziran’da İzmir’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp sorunlarını anlatmak istediklerini söyledi.
İzmir’de 30 Ekim 2020’de tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası 75 bin kişinin evi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. AKP, depremzedelere yedi proje alanında para karşılığı ev yapacağı sözü verdi. Ancak, 19 ayda sadece 400 konut yaptı. Evsiz kalan depremzedelerin çoğu evleri yapılamadığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konutlarına yerleştirildi.
Evleri yıkılan depremzedeler arsalarına konut yapmak için devletten faizsiz kredi istedi. Her defasında “Kredi için çalışıyoruz” sözü alan depremzedelerin sorunları bir türlü çözülemedi. Kredi talebinde bulunan dört bine yakın depremzede, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan’ın öncülüğünde imza toplayarak AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmek istedi ama bir türlü sonuç alamadı.
"ARTIK SUSMAYACAĞIZ"
AKP’nin depremzedelere çözüm bulamadığını belirten İZDEDA Başkanı Özkan, “Dilekçeleri bugün yarın alacağız, çözüm bulacağız” diyerek ertelediler. Cumhurbaşkanı ayın dokuzunda İzmir’e geliyor. Biz sorunlarımızı cumhurbaşkanına iletelim” dedik. Bizi görüştürmemek için sürekli erteliyorlar ve uzak tutmaya çalışıyorlar. Bizim görüşünce sorun çıkaracağımızı düşünüyorlar. Artık susmayacağız. Ayın dokuzunda nerede olursa olsun cumhurbaşkanı ile görüşüp derdimizi anlatacağız. Artık bıçak kemiğe dayandı. Başka ülkelere, başka illere bedava konut yapıyorlar. Bize gelince kredi vermiyorlar. Bizler İzmirliyiz, gavur değiliz! Sesimizi duyurmak için gerekirse benzin döküp kendimizi yakacağız. Belki o zaman bizim sesimizi duyarlar” diye konuştu.
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- AKP'de 'yalnızlık' istifası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı