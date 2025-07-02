İzmir operasyonunun ayrıntılarını CHP'li başkan Şenol Aslanoğlu anlattı: Odacıyı bile gözaltına almışlar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 130 kişi gözaltında bulunuyor.

"AHTAPOTUN KOLU BÜYÜK GÖZÜKSÜN DİYE..."

Gözaltına alınan isimlerden biri olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, operasyonun ayrıntılarını X hesabı üzerinden paylaştığı mesaj ile açıkladı.

Aslanoğlu, "Gözaltında kurumda çok alt görevlerde bulunan, şef olmayan, müdür olmayan, karar pozisyonunda bulunmayan onlarca çocuğumuz var. Ya ne diyeyim bilmiyorum, gözaltında odacı var! Odacı!

Ahtapotun kolu büyük gözüksün diye gariban işçileri almışlar. Beni de üzerine CHP sosu bulayabilmek için gözaltına almışlar" ifadelerini kullandı.

"HER KARANLIĞIN BİR ŞAFAĞI VAR"

Aslanoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Tek adam rejimi 'Ahtapotu' gerçekmiş gibi gösterebilmek için şimdi de İzmir’de sizlerin yüzün üzerindeki çocuğunu içeri aldı. Gözaltında kurumda çok alt görevlerde bulunan, şef olmayan, müdür olmayan, karar pozisyonunda bulunmayan onlarca çocuğumuz var. Ya ne diyeyim bilmiyorum, gözaltında odacı var! Odacı!

Ahtapotun kolu büyük gözüksün diye gariban işçileri almışlar. Beni de üzerine CHP sosu bulayabilmek için gözaltına almışlar.

Ekrem Başkan'a, İstanbul’daki, Adana’daki ilçe belediye başkanlarımıza yapılanın devamı…

Enseyi karartmayın…

Her karanlığın bir şafağı var.

Hepimiz bir gün hem hukuk önünde hem de toplumsal vicdanda aklanacağız.

1 yıl kooperatifin başkanlığını yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı olunca başıma gelmeyen kalmadı.

Her mücadelenin bir bedeli var.

Bize de o bedeli ödetiyorlar.

Ama burada olmam hepinizi üzse de yüzün üzerindeki İzmirli çocuğun, yani sizin çocuklarınızın, sizin suçsuz çocuklarınızın yanında olmak, onlara il başkanı olarak moral verebiliyor olmak da avuntum oluyor.

Pırıl pırıl gençlerin kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına gönülden inanıyorum.

“Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından. Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir”

Eşimden, çocuklarımdan, beni eylemlerde yalnız bırakmayan bebeğim Vera’dan uzak olsam da, güzel İzmir'im için, güzel Türkiye'm için, her şeyin çok güzel olması için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Soran, benim için üzülen, Vera için içi cız eden tüm hemşerilerimi gönül dolusu kucaklıyorum."