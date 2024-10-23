İzmir Tabip Odası: ‘Kamu görevlileri soruşturulmalı’

Yüksel: “Gerçek, çöken bir sağlık sistemidir ve sorumluları bellidir. Yürütme ve denetim görevini elinde tutan kamu yöneticilerinin, sağlık müdürlüğü yetkililerinin soruşturulması gerekir”

İzmir Tabip Odası: ‘Kamu görevlileri soruşturulmalı’
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla toplanan grup dün eylem düzenledi. Basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, “Gerçek, çöken bir sağlık sistemidir ve sorumluları bellidir. Yürütme ve denetim görevini elinde tutan kamu yöneticilerinin, sağlık müdürlüğü yetkililerinin soruşturulması gerekir” dedi.


Etiketler: #Yenidoğan çetesi #İzmir Tabip Odası
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