İzmir’de AKP ve MHP'li belediyeler kamu taşınmazlarını satmak için harekete geçti

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

İzmir’de Cumhur İttifakı’na mensup Aliağa ve Bergama ilçe belediye başkanları genel seçimlere sayılı aylar kala kamu taşınmazlarının satışı için harekete geçti.

Geçen yıl bütçeleri açık veren ve peş peşe yaptıkları mal satışlarıyla tepkileri üzerine toplayan AKP’li ve MHP’li başkanlar önümüzdeki günlerde yine itirazlara rağmen belediye taşınmazlarını ihaleyle satacak.

AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yeni yıla satış kararıyla başlamaya hazırlanıyor. Geçen kasım ayında 24 stadyum büyüklüğündeki devlet mallarını satışa çıkartan Koştu, yeni bir ihale için daha belediye meclisinden yetki isteyecek. Çiftçilerin yıllarca kullandığı, tarla, mera, zeytinlik gibi köy mallarını geçen yıl içerisinde peş peşe satarak bütçesindeki açığı kapatmaya çalışan Koştu, belediye meclisinde konunun karara bağlanmasıyla birlikte yeniden ihale yapacak ve devlete ait taşınmazları açık arttırma yoluyla satacak.

2021’de borçlanma limitini aşarak 281 milyon lira borçla kapatan ve belediyenin 28 ayrı taşınmazını 60 milyon liraya satan MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yine mülkiyeti ilçe belediyesine ait yedi ayrı parseldeki taşınmazı ihaleye çıkartmak için Meclis’ten yetki isteyecek. Cumhur İttifakı üyelerinin onayı sonrasında Karaköy ve Yüksekköy mahallelerinde yer alan yaklaşık 11 dönüm büyüklüğünde devlet malı için yeni bir satış ihalesi yapılacak.