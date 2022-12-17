AKP devam ediyor: 4 ildeki toplam 10 taşınmaz özelleştirilecek

17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:11

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana 63 milyar dolar tutarında özelleştirme uygulamasına imza atan AKP iktidarının satış mesaisi devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), yeni özelleştirme süreçlerine ilişkin duyurusu 17 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muş-Merkez'deki toplam 87 bin 351 metrekarelik 4 taşınmaz, Muğla-Bodrum'daki toplam 13 bin 963 metrekarelik 3 taşınmaz, İstanbul-Büyükçekmece'deki 8 bin 800 ve Eyüpsultan'daki 5 bin 374 metrekarelik 2 taşınmaz ile Mersin-Tarsus'taki 1535 metrekarelik taşınmaz özelleştirilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler, teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek. Girişim grubu ortaklarının tamamı yatırım fonu olamayacak.

21 yıllık AKP hükümetleri boyunca yüzlerce kamu kurumu, değerinin çok altında rakamlarla özel şirketlere satıldı. 2002 yılından bu yana 273 hisse senedi ya da varlık satış-devir işlemi yapıldı.