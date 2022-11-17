AKP’li Köyceğiz Belediyesi, taşınmazları usulsüzce başka kurumlara tahsis etti

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

AKP’li Muğla Köyceğiz Belediyesi’nin 2021 Sayıştay denetim raporu, belediyenin, kendi mülkiyetine ait taşınmazları “usulsüzce” başka kurumlara tahsis ettiğini ortaya çıkardı.

Raporda, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazın Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne kamu konutu, yani lojman olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği görüldü. Raporda, Belediye Yasası’na göre, başka kurumlara tahsis edilen taşınmazların, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamayacağına dikkat çekildi. Raporda, şu değerlendirmeye yer verildi: “Kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazın, kendisine tahsis yapılan kamu idaresi tarafından kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılması hukuken mümkün değildir.”