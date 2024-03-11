“İzmir’de başaramayacaklarını bir kez daha anladılar”

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:39

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir mitinginden sonra CHP İzmir İl Örgütü partinin seçim koordinasyon merkezinde basın açıklaması düzenledi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu “Mitingde 50 bin kişi bile yoktu. Koskoca Cumhurbaşkanı konuşma yaparken alandan insanlar çıkış yapıyordu. Belli ki zoraki gelmişler” dedi. Ayrıca AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın, halihazırda çiftçiye belediye tarafından sağlanan yardımları vaat olarak sunması da CHP İl Örgütü tarafından tiye alındı. Aslanoğlu seslendiği Dağ’a “Uyan da balığa gidelim” dedi.

CHP İl Örgütünün yaptığı basın açıklamasına İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İl Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Tevfik Türk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın da katıldı.

‘BAŞARAMAYACAKLARINI GÖRDÜLER’

Toplantıda ilk sözü alan Aslanoğlu, Erdoğan’ın pazar günü yaptığı mitinge değinerek şu ifadeleri kullandı: “AK Parti'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deydi. Belki başarabiliriz diye çıktıklarını yolda başaramayacaklarını bir kez daha gördükleri miting yaptılar. Son yılların en az katılımlı mitingi oldu. Gereken cevabı İzmir halkı vermiş oldu. Daha da kötüsü kendileri açısından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken zorla getirilen arkadaşların konuşma yapılırken alandan ayrılmalarıydı. Bugüne kadar AKP veya MHP'ye gönül vermiş arkadaşların izlediği bir miting değildi. Koskoca Cumhurbaşkanı konuşurken alandan oluk oluk insan ayrıldı. 50 bin kişinin bile olmadığı bir büyük miting yapmaya çalıştılar.”

‘UYANIN DA BALIĞA GİDELİM’

AKP adayı Dağ’ın projelerinin mevcut uygulamalar olduğunu da hatırlatan Aslanoğlu, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın tarımla ilgili açıkladığı projelerin çoğu İzmir’de uygulanan projeler. Halkın bir deyimi var onla seslenelim: Uyan da balığa gidelim. Keşke danışmanları Hamza Dağ’ı daha iyi bilgilendirseydi ve keşke CHP’li belediyelerin en güçlü olduğu tarım gibi konulara hiç girmeseydi” diye konuştu.

‘SUDAN’DA TARLA KİRALADINIZ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın da AKP adayı Dağ’ı eleştirerek “CHP'nin belediyecilik anlayışı ile AK Parti'nin kamu yönetimi ve belediyecilik arasında büyük fark var. Biz üreticiyi, emekçiyi destekleriz. Biz kamu gücünün kamu yarına kullanılmasını amaçlarız. Tarım Bakanlığı’nın bugüne kadar yaptıkları onların bundan sonra yapacaklarını gösteriyor zaten. Bugün ekilebilir araziler içerisinde ekilmeyen alan Trakya bölgesinden daha büyük. Bu ülkede çiftçi toprağı terk ediyor, tek kullanımlık ithal tohumla tarım yapıyor, sanki üretim için değil de özel kullanım için alıyorlarmış gibi yüksek vergiler ödeyerek traktörüne mazot alıyor. Bu ülkenin çiftçisini desteklemeyenler Sudan’dan tarla kiraladılar. 1 Aralık 2023’te bu şirketi tasfiye ettiler. Neden tarlaları kiralayacaklarına ülkemizdeki küçük çiftçiyi desteklemediler” diye konuştu.

‘İZMİR’E GÖZ DİKMESİNLER’

Aydın son olarak “Sayın aday çıkmış İzmir’de çiftçiyi destekleyeceklerini söylüyor. Genel Başkan Yardımcısı olduğu partisinin Tarım Bakanına sorsun bugüne kadar neden desteklemedikleri. Çiftçiyi desteklemeyen tarım İzmir'i yönetemez. Bizim yaptıklarımızın kötü taklidini vaat olarak ancak ortaya koyabilir. Bu söylemler yapmak üzerine değil. Uluslararası tarım şirketlerini destekleyenler, çiftçiyi kendi tarlalarında işçi konumuna düşürenler İzmir'in bereketli topraklarına göz dikmesinler. İşçiyi emekçiyi, üretimi desteklemeyen sağcı politikalar ile ülkeyi yönetenler 25 yıldır İzmir’deki sosyal demokrat belediyeciliğin karşısında ancak kötü bir taklitçi olurlar” ifadelerini kullandı.

‘HEM ÜRETİCİYE HEM TÜKETİCİYE DESTEK’

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Tevfik Türk de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçiye verdiği destekleri anlattı. Uzun yıllardır tohumdan, gübreye mazottan yeme kadar verilen destekleri açıklayan Türk, kurulan İzmirli markası ile ihracat dahi yapıldığını aktardı. Üreticiye sağladıkları hayvan desteğiyle ve kurdukları et tesisleriyle halka ucuz et sağladıklarını belirten Türk aynı zamanda süt ve süt ürünleri üretiminde de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarını aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işletmelerinin piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi verdiğini hatırlatın Türk ata tohum karakılçık buğdayında Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) üreticiye verdiği alım fiyatının 2 katını ödediklerini söyledi.