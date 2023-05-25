İzmir’de CHP milletvekilleri mazbatalarını aldı
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri’nde İzmir’de CHP’den seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde CHP’den İzmir milletvekili seçilen Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Deniz Yücel, Rıfat Nalbantoğlu, Mahir Polat, M. Salih Uzun, Mustafa Bilici ve Seda Kaya Ösen bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı.
Milletvekillerine CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur eşlik etti.
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