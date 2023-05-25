2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İzmir’de CHP milletvekilleri mazbatalarını aldı

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri’nde İzmir’de CHP’den seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:03
İzmir’de CHP milletvekilleri mazbatalarını aldı
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde CHP’den İzmir milletvekili seçilen Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Deniz Yücel, Rıfat Nalbantoğlu, Mahir Polat, M. Salih Uzun, Mustafa Bilici ve Seda Kaya Ösen bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı.

Milletvekillerine CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur eşlik etti.


28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İzmir Milletvekili ilçe seçim kurulu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Şenol Aslanoğlu

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