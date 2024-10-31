İzmir’de depremin 4. yıldönümünde 30 Ekim Deprem Anıtı ve Parkı’nda tören düzenlendi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin üzerinden 4 yıl geçti. Depremin yıkıcı etkisi, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde görüldü. Sevdiklerini ve evlerini kaybedenlerin yaraları hâlâ sarılamadı. Bayraklı’daki 30 Ekim Deprem Anıtı ve Parkı’nda dün anma töreni düzenlendi. Tören öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile çok sayıda ilçe belediye başkanı ve depremzede anıta karanfil bıraktı.

İzmir’in deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Tugay, “Bu bilimsel gerçek. Yeryüzünün, bölgemizin yapısından dolayı depremler kaçınılmaz. Bu ilahi bir durum değil, kader de değil bazılarının söylediği gibi” dedi. Tugay, “Karşıyaka’da defalarca çalıştaylar yaptık. Adeta konuşmadığımız kimse kalmadı. Büyükşehir belediyesi de pek çok çalışmayı başlattı” ifadelerini kullandı. Özellikle 1999 öncesi yapılan binaların mevcut deprem standartlarına uygun olmadığını belirtti. “Bu yapıların dayanıklılığını artırmak gerekiyor” diyen Tugay, riskli binaların envanter çalışmalarının sürdüğünü ve belirlenen dayanıksız yapılar için acilen önlem alınması gerektiğini söyledi. Bu konuda yerel yönetimlerin sorumluluk aldığını ancak bakanlık desteğinin de önem taşıdığını ifade eden Tugay, “95 bin civarında bina Bayraklı ve Bornova’da incelendi, raporlar hazırlanıyor, bazı yapıların dayanıksız olduğu bulunacak bunları konuşmalıyız. Dayanıksız yapılar için finansal destek sağlanarak güçlendirme yapılmalı ya da yeniden inşa edilmeleri sağlanmalıdır. Bunlar İzmir’in yerel yöneticileri olarak bizlerin ve bakanlığın da görevi. Problemin ne olduğunu tanımladığınız ama kaynak yaratamadığınız durumlar yaşıyoruz” dedi. Tugay, İzmir genelinde acil afet eylem planlarının geliştirildiğini ve ulaşım, altyapı gibi alanlarda depreme yönelik hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

‘10’DA BİRİ DEĞİL’

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dan dün yapılan açıklamada, “TOKİ, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 işyerini inşa ettiği, depremin üzerinden bir yıl geçmeden konutların teslimi başladığı” savunuldu. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Haydar Özkan ise “İzmir’de toplamda 79 bin 272 bağımsız bölüm hasar gördü. Yapılan konut sayısı toplam ihtiyacın 10’da 1’ine bile denk gelmiyor. Geri kalan depremzedelere konut yapılmadığı gibi kredi desteği de verilmedi” dedi.

‘İMAR AFLARI GÜNDEME GELMEMELİ’



TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi depremin yıldönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada, “Bir uyarı olarak gelen bu depremden sonra, kent merkezinde bir depremden sonra ortaya çıkacak tablo daha endişe verici. Kentin yapı stokunun durumu dikkate alındığında deprem riskine karşı alınacak önlemler, kentin ana gündemi haline gelmelidir” dendi. İzmir Şube başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, kentteki yapı stokunun yüzde 70’inin dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerken “Devletin yurttaşlarını güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak sorumluluğu var. İmar aflarının bir daha gündeme gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.