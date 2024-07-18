İzmir’de elektrik akımına kapılan iki gencin ölümünden sorumlu tutulan şirket ihale zengini

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

TEDAŞ’ın 2004 yılında özelleştirme kapsamına alınmasının ardından Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrıldı. TEDAŞ’ın hissedarı olduğu Gediz Elektrik Dağıtım AŞ de İzmir ve Manisa illerini kapsayan bir bölgede faaliyet göstermek üzere 2005 yılında kuruldu.

Gediz EDAŞ’ın Aralık 2012’de yapılan özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 231 milyon dolarla Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu verdi. Ancak Elsan’ın içinde olduğu Bereket Enerji, 7 Mayıs’ta Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun yaptığı “serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı” ihalesini kazandı. Ancak şirket ihaleyle ilgili sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçti. İhale daha sonra iptal oldu. Bunun üzerine de Kamu İhale Kanunu’nun 58. maddesinin 2. fıkrasına göre 16 Ağustos 2012 tarihinde Bereket Enerji’ye altı ay süreyle tüm kamu ihalelerine giriş yasağı getirildi. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bu kararı almıştı. Buna karşın Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 8 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Gediz Elektrik Dağıtım AŞ, 1 milyar 231 milyon dolar bedelle Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu’na devredildi. Böylece Gediz EDAŞ, Aydem bünyesine girmiş oldu.

TEKEL DURUMUNA GELDİ

Aydem Elektrik Dağıtım AŞ ise 2008’de 110 milyon dolara Bereket Enerji Grubu’na verilmişti. Aydın, Denizli ve Muğla’da elektrik dağıtım hizmeti veren Aydem’in bünyesine İzmir ve Manisa illerini kapsayan Gediz EDAŞ’ın da katılmasıyla şirket bölgede tekel durumuna geldi.

2015 yılında Gediz EDAŞ’ın ticaret unvanı GDZ Elektrik Dağıtım AŞ olarak değiştirildi.

2017 yılının sonlarında Bereket Enerji kontrolündeki Gediz Elektrik ile Aydem Elektrik’in borç krizinin derinleştiğine dair haberler çıkmaya başladı. Söz konusu dağıtım şirketlerinin, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’ye (TETAŞ) olan elektrik borcunun 600-650 milyon TL’yi aştığı, TETAŞ’ın bu iki şirketi, borçlarını ödemeleri için defalarca uyardığı iddia edildi. Bereket Enerji’nin, bankalarla kredilerini yeniden yapılandırmak üzere görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Bunun ardından Bereket Enerji, 2019 yılında dokuz banka ile olan 4.6 milyar dolarlık kredisini yapılandırdığını duyurdu. Bereket Enerji Grubu, 2020 yılında Aydem Enerji olarak devam etme kararı aldı.

585 İHALE ALDI

Aydem, kamudan en fazla elektrik enerji ihalesi alan şirketler listesinin ikinci sırasında yer alıyor. Yönetim kurulu başkanlığını Ceyhan Saldanlı’nın yaptığı şirket 2014 ile 2021 yılları arasında kamudan 2 milyar 403 milyon TL değerinde 585 ihale aldı. Saldanlı’nın yaptığı enerji yatırımlarının AKP döneminde katlanması dikkat çekti.