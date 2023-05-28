İzmir'de oy torbalarının teslim edildiği ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının bitmesinin ardından İzmir'de kullanılan oy pusulaları torbalarla Konak İlçe Seçim Kurulu'na getiren sandık görevlileri uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
İzmir'de okullarda sayımları sona eren oy pusulalarını mühürlü torbalara koyan sandık görevlileri, torbaları teslim etmek üzere ilçe seçim kurullarına getiriyor.
Konak İlçe Seçim Kurulu'na getiren sandık görevlileri uzun kuyruklar oluşturdu.
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