İzmir’de Özel Özel’e saldıran katile sert tepki

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:08

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde saldırıya uğraması İzmir’de protesto edildi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun çağrısıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne toplanan partililere Parti Meclisi (PM) Üyesi Mahmut Tanal, milletvekili Ednan Arslan, ilçe belediye başkanları, meslek örgütleri temsilcileri ve sendikalar destek verdi. “Özgür başkan yalnız değildir”, “Hak hukuk adalet” sloganları atan yurttaşlara seslenen İl Başkanı Aslanoğlu, “Özel, karanlık zihniyetin taşıyıcısı olan suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğradı. Bu saldırı siyasi bir amaca, millet iradesine, halkın umuduna, Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır. Yaşananlar tesadüf değil. Her fırsatta ‘ya bendensin ya düşmansın’ diyen dilin, muhalefet, düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur bu saldırı. Tek adam rejimi başındaki kişi toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek hayatta kalmaya çalışıyor. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz ‘kardeşlik kazanacak’ dedikçe onlar saldırttı. Biz ‘demokrasi kazanacak’ dedikçe onlar karanlığı örgütledi, korkuyu yenecek olan halktır, baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür. Halkız biz. 19 Mart’ta İmamoğlu’na yönelik başlayan siyasi darbe sürecinin iktidarın kin siyasetini hangi noktaya taşıdığını gösterdi. CHP korkmaz, sinmez, geri çekilmez. Bu parti Atatürk önderliğinde Kuvayı millîye ruhuyla kuruldu. Bizler halkın iradesinden doğan partinin neferleriyiz” dedi.

“SALDIRIN ARKASINDA KİM VARSA YARGILANSIN”

Mahmut Tanal da “Saldırı milletin iradesine, siyasetin onuruna, toplumsal barışımıza yapıldı. Bu alçak girişimi provoke edilen eylem değildir. Bu saldırı demokrasiyi tahakküm altına almak isteyen bir düşüncedir. Bu saldırı çaresizlik içinde olanların senaryosudur. Bugünü daha önce gördük. Daha önce Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan saldırı vardı. O gün susanlar bu saldırının temelini taşıyanlardır. Özel'e yapılan saldırı cumhuriyete, anayasaya, demokrasiye yapılmıştır. Bu saldırı münferit değildir. Bazı siyasetçilerin diliyle büyütülen düşmanlaştırma sonucudur. Bu saldırının arkasında kim varsa yargı önüne çıkarılmalıdır. Türkiye siyasal linçe teslim olmayacak. CHP olarak halkın birbirine olan hakkını savunacağız. Devletin tüm organlarına sesleniyorum. Erdoğan'a sesleniyorum; Demokrasilerde asolan telef olmak değil kamu hizmeti yapmaktır. Siyaset millet için yarışma zemini olmalıdır. Demokrasi düşman hukuku değil halkın iradesidir. Bu olay Türkiye'nin demokrasi sınavıdır. Bu ülkenin sokaklarını şiddete teslim etmeyeceğiz. Bu ülkenin adaletini iktidarın sopası yapanlara teslim etmeyeceğiz. Bugün susan herkes yarınki karanlık tablonun ortağı olacaktır. Hukuku susturanlar sorumluluğu taşıyanlardır. Türkiye hukukla yönetilmelidir” diye konuştu.

YILMAZ: BİAT ETMEDEN SÖZÜMÜZÜ SÖYLEYECEĞİZ

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ise, "Ne yazık ki hukuksuzluğun adaletsizliğin olduğu bugünlerde bizlere düşen sadece bu alanda değil her alanda sesimizi yükseltmek ve yan yana durmaktır. Yan yana durduğumuz zaman demokrasi ve özgürlük mücadelesinin her zaman yükseleceğini ve haklı olanın kazanacağını göstergelerin geçmişte yaşadık. Hiçbir faşist iktidar kendiliğinden iktidardan inmedi. O yüzden bizlere düşen görevler var. 19 Mayıs'ta alanlarda olarak yerine getireceğiz. İmamoğlu'nun gözaltı ve sonrasında yaşanan sokak protestolarında gençlerle nasıl yan yana olduysak bundan sonra da beraberliği göstereceğiz. Bizler her alanda sözümüzü söyleyeceğiz. Saldırı nereden gelirse gelsin asla biat etmeden korkmadan sözümüzü söyleyemeye devam edeceğiz" dedi.

SARI: O TOKAT HALKA ATILDI

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri, gençleri sadece haklarını aradıkları için gözaltındalar. Gelecekleri çalınıyor. Gençler cezaevindeyken, katiller dışarıdayken attıkları tokat CHP Genel Başkanına değil. Halka atılmıştır. CHP Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. CHP ile birlikte hep birlikte 19 Mayıs'taki mitinge tüm işçileri davet ediyorum" dedi.

ÇAKMAK: CANİ NEDEN DIŞARIDA?

Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "Bu caniyi kınıyorum. Bu tokat Türkiye halklarına atılmıştır. Bir cani tokat atacak kadar aşağılıktır. Bu cani neden dışarıda geziyor diye sormalıyız. 19 Mayıs'ta tüm herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

YÜKSEL: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel, "Bu siyasi saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Başka bir Türkiye mümkün. Özgürlük kazanacak, demokrasi kazanacak, biz kazanacağız" diye konuştu.

AKDEMİR: BU ABLUKA DAĞILACAK!

TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, "Şiddet ve faşizm nereden gelirse gelsin bu şiddete maruz kalan herkes TMMOB'u yanında görecektir. Biz mücadeleden geriye düşmeyeceğiz. O tokadı atanlara sesleniyoruz. Bu abluka dağılacak halk kazanacak. Bağımsızlığın meşalesini 19 Mayıs'ta yakacağız" dedi.