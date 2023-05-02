İzmir'de Yeşil Sol ve ATA İttifakı seçmeni arasında gerginlik!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 21:47

Güncelleme: 02.05.2023 - 22:13

Karşıyaka Çarşı girişinde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın programı ile Yeşil Sol Gelecek Partisi'nin programının aynı zamana denk gelmesiyle birlikte ortalık bir anda karıştı.

Ata İttifakı destekçileri Karşıyaka İZBAN durağı etrafında toplanan Yeşil Yol Gelecek Partisi üyeleri ile karşı karşıya geldi. Sloganların yükselmesiyle birlikte ortam gerildi. Zafer Partisi üyelerinin "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları atarken Yeşil Yol Gelecek Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı atması ile birlikte zaman zaman itişmeler yeşandı.

Emniyet güçlerinin araya girmesiyle birlikte tartışmanın daha büyük bir olaya dönmesinin önüne geçildi.