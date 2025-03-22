Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:53

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:53

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar kapsamında Adana’da da halk sokaklara döküldü. İlk gün CHP il binası önünde, ikinci gün Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleştirilen miting ve yürüyüşlere, Atatürk Parkı’ndaki mitingle devam edildi. Siyasiler, ilçe belediye başkanları ve 10 bini aşkın Adanalı’nın katıldığı mitingde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapılan haksızlık karşısında Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduklarını belirtti. Karalar, Türkiye’de herkesin eşit olduğu demokratik bir ülke istediklerini vurgulayarak, “Mitinglere katılan insanlarımızın derdi kardeşlik, barış ve demokratik haklarına ulaşmak. Hepimiz işin, aşın, barışın ve köklü demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. Derdimiz, çabamız budur. Hukuktan, adaletten ve tarafsız davrandıklarından bahsediyorlar. Oysa yaşananlar hukuksuzluğu ve adaletsizliği işaret ediyor. Ülkenin her noktasında belediye başkanları görevden alınıyor. Halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alınması kabul edilemez. Hukuk devletinde buna kimsenin hakkı yok. Yapılan, seçilmiş iradenin yok sayılmasıdır” dedi.

‘ATA’MIZIN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUZ’

Mitingde, farklı görüşteki insanların birlik olduğunu vurgulayan Karalar, “Hepimizin amacı ülkemize demokrasiyi, adaleti getirmek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek. Ortak amacımız bu. Gençlerimiz iş bulsun, aş bulsun istiyoruz. Üniversite mezunlarımız işsiz. Ülkemiz esenliğe, huzura, kadın haklarına, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ulaşıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye’mizi liyakatın yeniden tesis edildiği, bilimin ön planda tutulduğu bir ülke haline getireceğiz. Adana, Ekrem Başkanımızın yanında. Olacak ilk seçimde sadece İzmir’in dağlarında değil, Türkiye’nin dört bir yanında yeniden çiçekler açacak. Bugün burada, Atatürk Parkı’nda, Ata’mızın huzurunda, kurduğu Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağına dair söz veriyoruz” dedi.























