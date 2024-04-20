İzmit Belediye Meclisi'nde Ensar ve TÜGVA protokolü iptal edildi

Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:12

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:26

CHP'nin yönetiminde bulunan İzmit Belediyesi’nin ilk Meclis toplantısında, AKP döneminde 25 yıllığına TÜGVA’ya tahsis edilen öğrenci yurdu ve Ensar Vakfı’na verilen kültür merkezinin geri alınması için protokollerin iptali görüşüldü.

Mecliste AKP'li üyelerin tepkisi nedeniyle tarıtşmalara sebep olan madde, komisyona gönderilmeden oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, teklife ilişkin “Barınma hakkından yararlanan öğrenciler var, dönem sonuna kadar hakları devam edecektir ama belediye işletecektir. Öğrenciler ücretsiz hizmet alacaktır. Belediye yurt işletmek üzere devletten tahsis almıştır. Ancak burası tahsis yapılmıştır ve buradan bu vakıf ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediyelerin ve devletin asli görevi yurdu kendisi işletmektir, tahsis etmek değildir. Öğrenciler yararlanmaya devam edecektir. Belediyenin finansör olarak kullanılması göz önünde bulundurulduğunda, şehir dışından gelen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin de barınması için protokol iptal edilmelidir” dedi.

AKP'li meclis üyesi Hayrettin Ünlü ise konuyla ilgili konuşmasında “Derdiniz gerçekten hizmet olsaydı var olan bir yurttan bir tane daha yapardınız. Niyetiniz her zamanki gibi bağcıyı dövmek. Maalesef ilk günden herkesin başkanı olacağınız inancımız kayboldu” dedi.

Ünlü'nün ardından kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk, “25 yıllığına iş birliği adı altında tahsis yapılmış. Kime verilirse verilsin yanlıştır. 25 yılda 'dost' olanlar terör örgütüne dönüşüyor. Baştan beri etik değildi. Gelin bunu belediyenin güvencesine verelim istiyoruz. AK Parti bağış yapacaksa bunu babalarının malıyla yapmaları gerekir” dedi.

Konu hakkında son konuşmayı yapan Başkan Fatma Kapkan Hürriyet, “İzmitlinin hakkını bütün İzmitlilere teslim ediyoruz. Geri kalan diğer ithamlar, bizi kavgaya sürüklemeye çalışan ithamlara cevap vermeyeceğiz. Seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak söz veriyorum, kimse mağdur olmayacak aksine ücretli yararlandıkları hizmetten ücretsiz yararlanacaklardır” dedi. Protokolün iptali oy çokluğuyla kabul edildi.