İZSU genel müdürüne gözaltı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

İzmir’in Konak ilçesinin Alsancak semtinde 12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın (44) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları aldı.

14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU ile GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14’ünün tutuklandığı olayda İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Adana’da bulunan eski İZSU genel müdürü ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi ile GDZ Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, sistem işletme ve bakım müdürü Ekrem Yıldırım ve operasyon direktörü Sefa Pişkinleblebici’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. İl emniyet müdürlüğü asayiş şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İZSU Genel Müdürlüğü binasına gelerek genel müdür Gürkan Erdoğan’ı polis nezaretinde makam aracıyla asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. 24 Nisan’da göreve başlayan Erdoğan’a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti. GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel de bulunduğu adreste gözaltına alındı. Gözaltına alınan altı şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet’e getirildi.