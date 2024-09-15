‘Jandarmada tarikat’ uyarısı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Murat Bakan jandarma ve Emniyet içerisinde tarikat örgütlenmesinin yaygınlaştığını, “tarikat refaransının” öncelik haline geldiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Bakan, Emniyet içinde “Erzincan Refahiye Grubu” olarak tarif edilen kesimin daire başkanlığı seviyesinde güç kazandığını anlattı. Son dönemde özellikle jandarmada siyasallaşma yaşandığını ileri süren bakan, “Jandarma AKP ilçe başkanlarının talimatıyla hareket eder noktaya geldi. Cemaat ve tarikat mensubiyetinde olan insanlar, jandarma içinde çok hızlı bir şekilde terfi aldılar. Liyakatli ve en nitelikli personel değil, siyasi iktidara en yakın ve cemaat referansı en güçlü olanlar öne geçiyor” dedi.

Emniyet’te ise son dönemde laikliğe yakın isimlerin görevden alındığını söyleyen Bakan, “Süleyman Soylu ile çok kavga ettim, çok eleştirdim ancak Ali Yerlikaya geldikten sonra hem Emniyet’in içerisinde hem de jandarmanın içerisinde cemaat yapılanması daha güçlü bir şekilde devam etti” ifadelerini kullandı.