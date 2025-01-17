Jinekoloji muayenesinde taciz edildiğini iddia etti, konu yargıda

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

İstanbul’da özel bir hastanede jinekoloji muayenesi olmaya giden R.S., doktor YT’nin muayene sırasında taciz ettiğini iddia ederek konuyu yargıya taşıdı. Doktor Y.T. hakkında “basit cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından açılan davanın ilk duruşması önceki gün İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme duruşmayı 6 Mayıs tarihine erteledi.

Duruşmada yaşananları Cumhuriyet’e anlatan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hediye Gökçe Baykal, “Müvekkilim R.S., bir özel hastanede jinekoloji muayenesi sırasında doktorun kendisine karşı normal olmayan davranışları nedeniyle muayeneyi yarıda keserek tepki vermiş, hastane hasta hakları ve başhekimle görüşüp durumu anlatmasına karşın ‘kanıtlayamazsınız’ yanıtını almıştır. Bunun üzerine sosyal medyada isim, hastane ve hatta şehir belirtmeden yaptığı paylaşım sonrası kendisine onlarca kadından mesaj gelmiş, kadınlar açıkça doktorun ismini vererek kendilerine de aynı şekilde tacizde bulunduğunu ifade etmişlerdir” dedi.

Sanığın duruşmaya gelmediğini dile getiren Baykal, “80 yaşındaki sanık, yaşını ve hastalığını bahane ederek duruşmaya gelmedi. Diğer mağdur kadınların mahkeme huzurunda dinlenilmesi talebimiz, sanık müdafiinin itiraz etmesine karşın kabul edildi.

Ayrıca bir başka avukat kadının da aynı doktor tarafından aynı şekilde taciz edildiğini ve davasının açıldığını öğrendik. Bugüne kadar kadınların kimi zaman ispatlayamam, kimi zaman yanlış mı anladım gibi gerekçelerle hukuk mücadelesine başlamadığı bu konuda ilk adımı atmış olduk” ifadelerini kullandı.

YAZILI ŞİKÂYET BİLE ALMADILAR



Olay gününü anlatan R.S., “Başhekime çıktım. Orada genç bir kadın vardı ve ‘Siz yanlış anlamış olabilir misiniz’ dedi. Ben de ‘40 yaşındayım. İlk kez jinekolojik muayene olmuyorum, yanlış anlamadım’ dedim. Başhekimin yanına gittim. Başhekim de ‘Yanlış anlamışsınızdır’ dedi. Ben ‘Bu olayı duyuracağım’ dedim. O da ‘Duyurun ama ispatlayamazsınız’ dedi. Başhekimin de yaklaşımı o şekilde oldu. Benden o gün yazılı şikâyet almaları gerekiyormuş ancak almadılar” dedi.

