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Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki başlıklar!

Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki başlıklar!

28.07.2025 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki başlıklar!

Kabine Toplantısı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda son günlerde Türkiye'yi saran orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci, Gazze'deki açlık krizi gibi konular görüşülecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 14.00'te Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündemini Türkiye'yi saran orman yangınları oluşturacak. Kabine gündemindeki diğer konular ise Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki açlık krizi olacak.

ORMAN YANGINLARI

Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor.

'SÜREÇ' ELE ALINACAK

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırıldığı sürece ilişkin son durumun da gündeme gelmesi öngörülen Kabine Toplantısı'nda süreç de ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler görüşülecek.

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