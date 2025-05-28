Kabine değişikliği ve parti içi bölünme gündemde: Erdoğan'dan AKP’lilere sert uyarı iddiası

Bir süredir AKP içinde yaşanan iç tartışmalar ve bölünmeler, kulislerde Kabine’de değişiklik yaşanacağı iddialarını beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edeceği söylentileri gündemdeyken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, “Şimşek’in zaten kurtulmak istediğini, istifa düşündüğünü ve nereye gideceğini planladığını biliyorum” dedi.

ERDOĞAN'DAN MYK'DA İKİ KRİTİK UYARI

Nefes yazarı Nuray Babacan’ın kulis bilgilerine göre, AKP içindeki tartışmaların derinleştiği son MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere iki önemli uyarı yaptı. Erdoğan’ın, kamuoyu önünde parti içi tartışmaların yürütülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği, ayrıca parti politikalarına aykırı tutumlar sergileyenleri uyardığı aktarıldı.

Babacan, Erdoğan’ın bu çıkışının hedefinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci olduğuna dair yorumların yapıldığını yazdı. Kulislerde, Zeybekci’nin TÜSİAD ziyareti ve 19 Mart siyasi operasyonunun ekonomiye zarar verdiğine ilişkin açıklamalarının Erdoğan’dan habersiz yapıldığı, bu durumun tepkiyle karşılandığı belirtiliyor.

“ŞİMŞEK GÜNDEM OLMADI”

Babacan’ın yazısında dikkat çeken bir diğer bilgi ise, Erdoğan’ın toplantıda Mehmet Şimşek’in doğrudan hedef alınmasına dair hiçbir şey söylemediği oldu. Hükümete yakın medya organlarında Şimşek’i eleştiren manşetlerin toplantıda gündeme dahi gelmediği ifade edildi.

Şimşek’e yakın isimler ise, bakanın istifa edeceğine dair iddiaları yalanladı. Bu kaynaklara göre Şimşek, hazırladığı ekonomik programa hâlâ inanıyor ve yaşanan dalgalanmaların geçici olduğu, yabancı yatırımın yeniden Türkiye’ye döneceği görüşünde.

AKP'Yİ BÖLEN ÜÇ BAŞLIK

Babacan, iktidar partisi içindeki temel bölünmeleri üç ana başlık altında topladı:

Mehmet Şimşek ve ekonomik programına karşı çıkanlar – Bu gruba Erdoğan’a yakın bazı danışmanların da dahil olduğu iddia ediliyor. 19 Mart operasyonunu daha da ileri taşımak isteyenler – Bu isimlerin, ana muhalefet partisine yönelik daha sert adımlar atılmasını savunduğu; ancak bazı AKP’lilerin bu tutumun partinin sonunu getirebileceği endişesini taşıdığı belirtiliyor. Kişisel çıkar odaklı hareket edenler – Bu gruptakilerin siyasi tartışmalardan uzak durup medya aracılığıyla partiyi yönlendirmeye çalıştığı aktarılıyor.

SELVİ: ERDOĞAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU YAPTI

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise, Erdoğan’ın parti toplantılarında verdiği mesajlara değindi. Selvi’ye göre, Cumhurbaşkanı’nın temel hedeflerinden biri PKK’nin silah bırakmasını sağlayarak tarihe “terörü bitiren lider” olarak geçmek.

Selvi, Erdoğan’ın “Bu süreçte dikkatli bir dil kullanmalıyız” şeklinde bir uyarıda bulunduğunu, İl Başkanları toplantısında ise “En büyük müjdeyi ‘Terörsüz Türkiye’yi hayata geçirince vereceğiz” dediğini yazdı.