Kabine toplanıyor! Masada 3 önemli konu var

06 Haziran 2022 Pazartesi, 07:44

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aradan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda 3 önemli konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE

Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmalar olacak. Ek göstergeyle ilgili hazırlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş ve Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmaların detaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Bu nedenle, milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak karara gözlerini çevirdi.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

Toplantıda son günlerde görülen fahiş kira artışları konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Hükümet, fahiş kira artışlarını Hollanda benzeri bir modelle frenlemeyi hedefliyor. Kiracı ve mal sahibini üzmeyecek bir çalışma yürütülürken "sabit oran" formülü üzerinde duruluyor.

Bu konu ile ilgili çalışmalar yürüten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan çalışmaların sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

SURİYE'YE YENİ OPERASYON

Kabinenin önemli gündem maddeleri arasında Suriye'ye yapılmasını planlanan operasyon da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı görev yaptığı Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab kentlerine son yıllarda terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden saldırılar düzenleniyor. Tel Rıfat ve Münbiç'te tüm uyarılara rağmen saldırıların sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kentlerin de sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden arındırılacağını açıkladı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin hazırlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarması bekleniyor.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, konuşma yaparak görüşmede alınan kararları açıklayacak.