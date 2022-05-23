Kabine toplanıyor: Gündemde neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının gündeminde Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik itirazları var. Öte yandan son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik çekincelerinin olması bekleniyor.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre; kabine toplantısında ayrıca Ukraşna-Rusya savaşında sahadaki son durumun da değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada olacak.
Yine son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantı sonrasında Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.
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