Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları olacak.

İran'dan ateşlenen bir balistik füze Türk hava sahasına yönelmesinin ardından düşürülmüştü. Gelişmenin ardından Tahran ile iletişime geçilmiş, tepki mesajları iletilmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri de devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını bildirmişti. Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye'yi hedef almadığını kaydetmişti.

Açıklamada, "Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" denilmişti.

Tüm bu gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu Kabine'de ele alınacak.

SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri de gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bütün gelişmeler derğerlendirilecek ve olası tedbirler için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacak.

Tüm bu başlıklarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine üyelerine sunum yapması da bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de kabinede görüşülecek.

20 Mart'ta başlayacak bayram öncesinde olası düzenlemenin yasalaşması için iki haftalık bir süre bulunurken, ikramiye tutarına ilişkin alternatiflerin ele alınması bekleniyor.