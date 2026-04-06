Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi; Ortadoğu'da devam eden savaş olacak. Toplantıda sahadaki son gelişmeler, savaşın sonlanması için yürütülen diplomatik çabalar ve ekonomiye etkileri ele alınacak.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, savaşın ekonomiye yansımaları ve enflasyonla mücadele de masada olacak.

Kabinenin en önemli başlıklarından biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak.

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler de toplantıda ele alınacak.

Kabinede Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulacak. Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmış, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

Erdoğan, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının istikrar ortamına zarar verdiğini belirtmişti.

Kabinede bu konunun da masada olması bekleniyor.