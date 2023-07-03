Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Temmuz Kabine gündeminde hangi konular var?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:04

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni kabine üyeleri bir kez daha toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 3 Temmuz Pazartesi yapılacak.



KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı saat 15:00'te başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE VAR?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında memur ve emekli zamları başta olmak üzere birçok konuyu içeren torba yasa teklifinin ele alınması bekleniyor.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONLAR DA ELE ALINACAK

Toplantıda Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Ankara'nın bu saygısızlığa izin veren Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısında, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurtiçi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.