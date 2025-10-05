Kabine'ye MHP jesti mi geliyor? Çok konuşulacak iddia: 'O isim, Bahçeli için görevden alınabilir...'

Geride bırakılan aylarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı karar ile Kabine'de büyük bir değişikliğe gitmesi yönünde kulis bilgileri gidere yayılmıştı.

Ancak olası değişiklik sürekli bir şekilde ertelendi.

İDDİA: YERLİKAYA MHP'YE JEST İÇİN GÖREVDEN ALINABİLİR

Aylar sonra siyasi olarak pek çok gelişmenin yaşanmasının ardından o Kabine değişiminin kısa zamanda olacağı yönünde söylentiler yeniden yayılmaya başladı.

Gazeteci Sedat Bozkurt'un ortaya attığı iddia ise sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlardan 7 yıldır görevde olan Kültür ve Turizm Bakanı hariç hepsinin 2.5 yılının dolduğu, Erdoğan'ın da rutini olarak teşkilatlarda ciddi bir operasyon yaptığı, istifa ettirme yoluna gittiği aktarıldı.

Erdoğan'ın bakanlar arasında değişikliğe hazırlandığı ve kesin göz ile değiştirmesine bakılan bakanlar arasında Aile, tarım ve çalışma bakanları olduğunu ifade eden Bozkurt, aralarında sorun olduğu iddia edilen MHP ile Yerlikaya problemini çözmek ve MHP'ye jest yapılması için Yerlikaya'nın görevden alınabileceğini yazdı.

Bozkurt'un bugünkü yazısından dikkat çeken kısım şu şekilde:

Bakanların biri hariç hepsinin 2,5 yılı doldu. (Kültür ve Turizm Bakanı 7 yıldır bu görevde. En kıdemli bakan.) Yani iki seçim arasının yarısı aşıldı. İşte size bakan değişikliği için iyi bir neden.

AKP teşkilatlarda ciddi bir operasyon yapıyor. Erdoğan’ın tarzıdır bu. Teşkilatlara dinamizm getirmek için ara sıra bunu yapar. 2019 yerel seçimlerinden önce muhtelif belediye başkanlarıyla yaptığı yöntemdir bu. Yani teşkilatlarda yaşanan görevden alma, istifa ettirme uygulaması bir Erdoğan rutinidir. Hepsinin ayrı da olsa bir gerekçesi vardır ama bu dillendirilmez. Aynı belediye başkanlarında olduğu gibi.

Bakanlar arasında da değişikliğe hazırlanıyor Erdoğan. Dedikodu bu sefer ciddi. Hangi bakanlarda değişiklik olacağını muhtemelen “her şeyi” olan Özel Kalemi Hasan Doğan bile bilmiyordur. Ama bazı tavır ve yorumlarıyla Erdoğan’ı yakından tanıyan çevresi tahminlerde bulunabiliyorlar. Aile, tarım ve çalışma bakanlarının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Değişmesi mümkün olmayanlar da maliye, dışişleri, milli savunma, turizm ve milli eğitim.

Adalet ve İçişleri bakanları değişirse şaşırmamak lazım. Ali Yerlikaya’nın hazırladığı valiler kararnamesi halen beklemede. MHP kanadı ile Yerlikaya’nın arasında bir “stres” olduğu da sır değil. Belki MHP kanadına bir “jest” olarak Yerlikaya değiştirilebilir.

MHP yargı üzerinden sürekli eleştiri getiriyor. Muhalefetten rol çalarak bunu yapıyor. Bunun muhtelif nedenleri olabilir. Bunlardan birisi yargı bürokrasinde etkin hale gelmektir mutlaka. Orada işler “koalisyon” gibi işliyor. Erdoğan için adalet bakanlarının önemi başsavcılardan sonra gelir. Özellikle her dönem İstanbul başsavcısı, adalet bakanlarından daha kıymetlidir.

Yeni bakanlar büyük bir olasılıkla TBMM’den olmayacak. Orada sayısal çoğunluğa ihtiyacı var Erdoğan’ın; hem erken seçim kararı aşamasında hem de mümkün olabilirse anayasa değişikliğinde…