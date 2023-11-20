Kabinede neler görüşüldü? 20 Kasım 2023 kabine kararları neler?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 19:41

Güncelleme: 20.11.2023 - 19:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VARDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gazzeli kardeşlerimiz için toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik." dedi.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadele konusunun da ele alındığını aktaran Erdoğan, yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yurt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sellerden etkilenen illere ilişkin, şöyle konuştu:

"Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır. Zarar tespit çalışmalarımız hızla tamamladıktan sonra destek ödemelerini yapacağız."