Kabinede tasfiye, yeni bakanlıklar ve yargıya uzanan atama planı kulislere yansıdı: Saray’dan değişim hamlesi

İktidar cephesinde seçim hazırlıklarının hızlandığına ilişkin kulis bilgileri art arda geliyor. Saray’da kapsamlı bir yeniden yapılanma planının devreye alındığı, hem yürütme hem de teşkilat hem de yargı ayağında geniş çaplı değişiklikler için hazırlık yapıldığı öne sürülüyor. Yeni hamlelerin “parça parça değil, bütünlüklü bir değişim” şeklinde gelebileceği ifade ediliyor.

‘ÜÇTE BİR’ DEĞİŞİM

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre kabinede kapsamlı bir tasfiye planı gündemde. Bakanların yaklaşık üçte birinin değiştirileceği, bazı bakanlıkların ise bölünerek yeniden yapılandırılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iki ayrı bakanlık haline getirilebileceği konuşuluyor. Kulislerde öne çıkan bir diğer başlık ise cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısının ikiye çıkarılması. “Verimlilik” gerekçesiyle gündeme getirildiği belirtilen bu düzenlemenin, yönetim modelinde yeni bir denge arayışına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Sadece kabineyle sınırlı olmayan değişim planının yargı ve bürokrasiyi de kapsadığı belirtiliyor. Valiler ve Emniyet müdürlerine ilişkin kararnamelerin hazır olduğu, il bazında hâkim ve savcıların görev sürelerine göre yer değişikliklerinin gündeme geldiği kaydediliyor. Adalet sisteminde de yapılandırma çalışmalarının başladığı, kapsamlı bir düzenleme hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor. Ankara kulislerinde gözler, Erdoğan’ın atacağı somut adımlara çevrilmiş durumda.