Kaçak külliyede yıkım durduruldu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

Türkiye’yi sarsan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalı ile gündeme gelen İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının yaklaşık 4 bin 400 metrekarelik kaçak bölümü, 30 Mart’ta İBB ekipleri tarafından yıkılmaya başlanmıştı.

Vakıf bu sırada tahliye ve yıkım kararına karşı mahkemeye başvurdu. Külliyenin kaçak bölümündeki yıkım, mahkeme tarafından “telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile durduruldu.

İBB, mahkemeye istenen belgeleri göndererek savunmasını verecek.