Kaçak külliyede yıkım durduruldu

Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının yaklaşık 4 bin 400 metrekarelik kaçak bölümündeki yıkım, mahkeme tarafından “telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile durduruldu.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00
Kaçak külliyede yıkım durduruldu
Abone Ol google-news

Türkiye’yi sarsan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalı ile gündeme gelen İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının yaklaşık 4 bin 400 metrekarelik kaçak bölümü, 30 Mart’ta İBB ekipleri tarafından yıkılmaya başlanmıştı.

Vakıf bu sırada tahliye ve yıkım kararına karşı mahkemeye başvurdu. Külliyenin kaçak bölümündeki yıkım, mahkeme tarafından “telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile durduruldu.

İBB, mahkemeye istenen belgeleri göndererek savunmasını verecek.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler